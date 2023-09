Sozza arbitro di Inter-Milan: doppio percorso netto per il ‘milanese’

Sozza sarà l’arbitro di Inter-Milan, partita della quarta giornata di Serie A 2023-2024 in programma alle ore 18. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Seregno, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il derby del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Milan sarà la quarta partita per Simone Sozza come arbitro dei nerazzurri. Prima volta con un arbitro “di Milano” nel derby, con l’unico precedente (per sezione) legato a Paolo Casarin. E non si può certo dire che finora abbia fatto “pendere” le sue scelte da una parte o dall’altra. Con l’Inter Sozza ha tre vittorie su tre: la prima il 23 aprile 2022 contro la Roma, molto contestata prima della partita per la provenienza ma arbitrata benissimo. Poi l’1-2 dell’8 ottobre dello stesso anno col Sassuolo e l’1-0 sul Napoli dello scorso 4 gennaio. Anche il Milan ha sempre vinto con Sozza arbitro: 4-0 alla Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia del 9 febbraio 2022, 2-1 sulla Fiorentina il 13 novembre 2022. Ma in questo caso l’autogol allo scadere di Nikola Milenkovic era viziato da un netto fallo di Ante Rebic su Pietro Terracciano. Sozza è nato a Milano, ma è della sezione AIA di Seregno.