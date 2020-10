Sommer: “Peccato per il pareggio negli ultimi minuti. Molto fastidioso…”

Condividi questo articolo

Photo Daniel Kaesler | Dreamstime.com

Yann Sommer, portiere del Borussia Monchengladbach, ha parlato a seguito del pareggio in Champions League in casa dell’Inter

STATO EMOTIVO – Queste le parole di Yann Sommer, portiere del Borussia Monchengladbach, dopo il pareggio per 2-2 in Champions League in casa dell’Inter. «Il mio stato emotivo è difficile da descrivere. Avremmo dovuto vincere questa partita. Se qualcuno mi avesse detto prima della partita che avremmo ottenuto un punto, avrei firmato immediatamente. Ma se subisci il pareggio negli ultimi minuti, sembra diverso. È un peccato. Certo, l’Inter ha battuto bene gli angoli – lo sapevamo in anticipo, lo avevamo già visto in questa partita. Tuttavia, è molto fastidioso alla fine».

PERFORMANCE – Sommer sulla performance della sua squadra nel complesso. «La squadra ha fatto un ottimo lavoro. Abbiamo combattuto per entrare nel gioco, abbiamo dovuto correre molto e ci sono stati molti duelli. È stato intenso. Nel primo tempo, però, a volte ci è mancato il coraggio, il coraggio di tenere i palloni e di metterci dentro la qualità, che sicuramente abbiamo e che avete visto. I gol che abbiamo segnato sono stati molto belli».

FIDUCIA – Sommer su cosa tiene di questa partita. «Abbiamo ottenuto un 2-2 contro un’ottima squadra milanese. Questo ci dà fiducia. Nel complesso, il gioco ci dà molto coraggio e ci dà forza per i prossimi incontri. Penso che tra un po’ di tempo saremo felici di portare questo punto con noi e di apprezzarlo».

INIZIO – Sommer su questa prima giornata del proprio gruppo di Champions League, alla luce anche dells sconfitta del Real Madrid contro lo Shakhtar Donetsk. «Guardiamo solo a noi stessi. Naturalmente, ci sono ancora incontri molto belli e buoni davanti a noi in questo gruppo. Nel complesso, ero combattuto: avremmo dovuto vincere la partita a Milano, quindi sarebbe stato un inizio completamente diverso per questa fase a gironi».

Fonte: Borussia.de