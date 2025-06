Sommer: «Non conosciamo bene il Monterrey, serve prepararci»

Sommer ha parlato della prima partita dell’Inter contro il Monterrey. Lo svizzero, schietto sulla non conoscenza dei messicani, non vuole però sottovalutare nessuno. Le sue parole.

PREPARAZIONE – Insieme all’allenatore Cristian Chivu, la tv americana CGTN Sports ha intercettato anche il portiere nerazzurro Yann Sommer. Lo svizzero, rimasto ad Appiano Gentile in queste settimane senza andare in Nazionale (ormai si è ritirato dalla selezione elvetica), ha parlato del primo incontro che la Beneamata dovrà disputare contro il Monterrey. Queste le parole del numero uno dell’Inter: «È stato un lungo volo, ma ora non vediamo l’ora di arrivare alla fase a gironi per essere qui a Los Angeles e vedere come sarà. Siamo felici di essere qui a Los Angeles, ora è importante che ci prepariamo bene per questa partita e anche per l’avversario, perché ovviamente non conosciamo molto bene gli avversari, ma dobbiamo studiarli in questi giorni per essere pronti». Ovviamente il Monterrey, non può essere molto noto ai giocatori dell’Inter, che avranno tempo in questi giorni di studiarne in video le loro caratteristiche. A proposito dei messicani, nelle scorse ore ha parlato pure l’allenatore Domenec Torrent. Nei messicani gioca l’ex stella del calcio spagnolo Sergio Ramos, che al Real Madrid e con la Spagna ha vinto tutto.