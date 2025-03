Sommer-Martinez il grande dubbio di Inter-Feyenoord: per chi protende Inzaghi

Domani un’altra decisiva sfida per i nerazzurri. Simone Inzaghi arriva alla vigilia di Inter-Feyenoord con un ballottaggio non indifferente: sarà Yann Sommer o Josep Martinez a partire dal primo minuto in Champions League?

ROTAZIONI – Tra poco più di ventiquattr’ore si torna in campo per un’altra fondamentale sfida per il proseguo della stagione nerazzurra. Inter-Feyenoord decreterà la squadra che potrà accedere ai quarti di finale di Champions League, proseguendo quindi il cammino Europeo. Con i tanti impegni sulla carta e l’Atalanta all’orizzonte per lo scontro diretto in campionato, Simone Inzaghi non può che decidere di ruotare i suoi giocatori. In Inter-Feyenoord, in programma domani sera a San Siro, sono infatti attesi dei cambi rispetto alla formazione schierata due giorni fa in campionato contro il Monza. Uno di questi potrebbe riguardare Yann Sommer e Josep Martinez a protezione dei pali nerazzurri.

Inter-Feyenoord, chi tra Sommer e Martinez in porta? A Inzaghi l’ardua scelta

IL BALLOTTAGGIO – Dopo cinque titolarità consecutive, tra campionato e Champions League, Josep Martinez potrebbe tornare ad accomodarsi in panchina. Yann Sommer è tornato ad allenarsi col gruppo, seppur con un tutore a protezione della mano sottoposta ad intervento, già da qualche giorno. Adesso il portiere svizzero, però, sembra totalmente recuperato, tanto da far generare il ballottaggio tra i pali per Inter-Feyenoord. Come al solito in casa nerazzurra vige la regola della prudenza, soprattutto quando si tratta di ritrovare un giocatore dopo un’infortunio delicato. Simone Inzaghi, dunque, potrebbe anche optare per un altro turno di riposo per Sommer, soprattutto considerando che finora il giovane Martinez si è rivelato un degno sostituto dello svizzero. L’allenamento di oggi, alla vigilia della gara di Champions League e le successive parole del tecnico in conferenza stampa, riuscirà certamente a sciogliere il dubbio.