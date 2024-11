Sommer, febbre da clean sheet: c’è un dato per Inter-Arsenal! – CdS

Yann Sommer protagonista di questo inizio di stagione con l’Inter. Il portiere svizzero, un po’ altalenante come la sua squadra, in Europa si conferma tra i migliori in circolazione. Ora Inter-Arsenal.

OBIETTIVO – Febbre da clean sheet per Sommer, che contro il Venezia ha salvato l’Inter un paio di volte, aiutando i suoi a conquistare una vittoria molto pesante. Ora Inter-Arsenal, sfida di Champions League dove servirà il miglior Sommer. In questa stagione, il rendimento dell’elvetico è andato un po’ di pari passo alla schizofrenia della difesa nerazzurra. Se in Serie A, l’ex portiere del Bayern Monaco ha dovuto raccogliere dalla porta il pallone per ben 13 volte, in Champions League questo non è mai successo. Tre partite contro Manchester City, Stella Rossa e Young Boys e zero gol subiti. C’è un dato che rende Sommer il migliore in Europa. Come riferisce il Corriere dello Sport, l’elvetico non ha incassato reti in 7 delle 10 presenze europee con l’Inter e quel 70% delle partite a porta inviolata rappresenta la percentuale migliore tra gli estremi difensori che hanno collezionato più di 10 gettoni nella competizione più importante a livello di club.

Sommer e la schizofrenica difesa dell’Inter di Inzaghi: ora l’Arsenal

DIFESA SCHIZOFRENICA – L’Inter di questo inizio di stagione ha avuto non pochi problemi difensivi. Ma al contempo, ha avuto una certa schizofrenia. I numeri parlano chiaro. Sommer ha mantenuto la porta inviolata in otto partite su 14 (57%) gare complessive. Solo una volta, gli attacchi avversari hanno fatto un solo gol (Monza-Inter 1-1), mentre tutte le altre volte hanno fatto solamente due gol (eccetto la Juventus che si è spinta a 4). Insomma, un rendimento claudicante. Ora due test-verità contro Arsenal e Napoli.

