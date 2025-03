Sommer convocato in Feyenoord-Inter e addirittura in ballottaggio! Le ultime – Sky

La vigilia della sfida tra Feyenoord e Inter porta con sé una notizia inattesa ma estremamente positiva per i nerazzurri: Yann Sommer ha recuperato in tempo record dall’infortunio al pollice della mano destra e partirà con la squadra per Rotterdam. Il portiere svizzero non solo sarà a disposizione di Simone Inzaghi, ma secondo Sky Sport potrebbe addirittura partire titolare.

RECUPERO-LAMPO – L’infortunio di Yann Sommer aveva destato preoccupazione tra i tifosi nerazzurri, ma il numero uno interista ha bruciato le tappe e ora è pronto a tornare tra i pali. Il suo recupero è una grande notizia per Inzaghi, che potrà contare sul portiere titolare non solo per la panchina, ma forse anche per un impiego immediato contro il Feyenoord. La decisione finale sarà presa a ridosso del match, ma il solo fatto che Sommer sia di nuovo disponibile è un segnale molto positivo per l’Inter in vista delle prossime settimane.

Josep Martinez vice di lusso: che risposta!

BALLOTTAGGIO APERTO – Nel periodo di assenza di Sommer, Josep Martinez ha risposto presente. Chiamato in causa per le sfide contro Genoa, Lazio e Napoli, il portiere spagnolo ha dimostrato sicurezza e affidabilità, subendo un solo gol: quello di Billing all’87’ contro il Napoli. La sua solidità tra i pali ha dato tranquillità alla squadra, tanto da spingere Inzaghi a una riflessione: confermare Martinez, forte delle sue recenti prestazioni, o restituire il posto al recuperato (ed esperto) Sommer? A poche ore dal match, il ballottaggio tra i pali resta aperto. Martinez sembra essere leggermente in vantaggio, grazie alle sue recenti prestazioni e a una maggiore continuità di gioco. Ma la possibilità di rivedere Sommer in campo già domani è concreta. Qualunque sia la scelta finale, l’Inter può contare su due portieri affidabili