Sommer: «Assenze Bayern Monaco? Uguale per l’Inter. Partiamo alla pari!»

Oltre ad aver risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa, Yann Sommer parla della sfida contro il Bayern Monaco di domani sera anche su Sky Sport. Di seguito le parole del portiere dell’Inter sulla sfida di Champions League.

MATCH EQUILIBRATO – Yann Sommer proteggerà i pali dei nerazzurri nella notte europea che attenderà l’Inter a Monaco di Baviera. Il portiere nerazzurro si è espresso così sul prossimo appuntamento in Champions League: «Ci aspetterà sicuramente una partita molto intensa. Due squadre che amano giocare con la palla tra i piedi e che hanno tanta qualità. Entrambe le squadre fanno un buon pressing alto. Sarà una partita interessante domani certamente». Andrea Paventi prosegue l’intervista chiedendo al numero 1 dei nerazzurri se ci si potrà aspettare un match equilibrato. In merito Sommer dichiara: «Si probabilmente partiamo alla pari. Tutte e due le squadre hanno una rosa con grandi giocatori ed ampia. Mancano diversi giocatori importanti al Bayern Monaco ma anche a noi ne mancano alcuni. Vediamo domani come si metterà la partita».

Verso Bayern Monaco-Inter, parla Yann Sommer

CONCENTRAZIONE – Yann Sommer ha salvato in più occasioni la porta dei nerazzurri in campionato. Mentre il cammino europeo sembra essere opposto. Solo due reti subite ed una difesa solida e attenta hanno portato i campioni d’Italia fino ai quarti di finale di Champions League. Proprio su questo cambio di mentalità tra campionato nazionale ed europeo il portiere dichiara: «È difficile da dire e da spiegare. Non siamo sicuramente contenti delle ultime partite in campionato dove dobbiamo difendere meglio. Anche domani sarà importante essere una squadra brava a difendere, che dovrà mettere in difficoltà l’avversario per non farli segnare. Nell’ultima partita in campionato è stato un po’ troppo semplice creare delle occasioni contro di noi. Vediamo domani. L’importante è che la squadra abbia il focus e la concentrazione giusta per affrontare una grande squadra come il Bayern Monaco».