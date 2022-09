Skriniar uscito per un problema fisico: le condizioni in vista di Inter-Torino – TS

Skriniar ieri ha lasciato il posto a de Vrij al 72′ di Inter-Torino. Per il difensore slovacco non una scelta tecnica, bensì un problema fisico. Lo spiega Tuttosport oggi in edicola.

QUALCOSA DI PIÙ – Campanello d’allarme per quanto riguarda Milan Skriniar. A sorpresa ieri il difensore ha lasciato il campo al 72′ di Inter-Bayern Monaco, con Stefan de Vrij al suo posto. Una scelta non voluta da Simone Inzaghi, bensì dettata da un problema fisico. Per Tuttosport si tratta di un qualcosa che lo mette in dubbio in vista di Inter-Torino di sabato alle 18. Le condizioni di Skriniar dovranno essere valutate in queste poche ore che mancano alla partita.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino