Skriniar ufficialmente fuori da Inter-Atalanta, nemmeno in panchina!

Milan Skriniar non figura nella distinta ufficiale di Inter-Atalanta, quarto di finale di Coppa Italia. Simone Inzaghi non lo ha messo nemmeno in panchina

FUORI! − Skriniar rimarrà all’Inter fino alla fine della stagione, poi andrà al PSG. Tutto confermato, così come è accertata ufficialmente anche la sua assenza da Inter-Atalanta di Coppa Italia, gara in programma alle 21. Inzaghi non lo ha inserito nella distinta (vedi formazioni ufficiali) e dunque non figurerà nemmeno in panchina. Primo segnale dopo gli attriti delle ultime settimane.