Skriniar, trattativa per il rinnovo con l’Inter: incontro tra Ausilio e l’agente – CdS

L’Inter passa dalle parole ai fatti: Milan Skriniar è il prossimo giocatore da blindare in vista delle prossime stagioni. Il Corriere dello Sport questa mattina ha svelato un nuovo dettaglio riguardo il futuro del difensore slovacco.

ALTRO RINNOVO IN VISTA – L’Inter ragiona anche sul futuro di Milan Skriniar. Ieri il Direttore Sportivo del club nerazzurro, Piero Ausilio, è stato avvistato in un hotel del centro: con lui l’agente di Skriniar. Un segnale che la trattativa per il prolungamento dello slovacco è iniziata. Milan vuole restare e un accordo, con uno stipendio intorno ai 4,5 milioni, sarà trovato.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

