Skriniar torna titolare nonostante l’ombra del PSG: prove di nuova Inter – CdS

Skriniar non è mai stato in discussione all’Inter ma a causa del mercato da settimane si ipotizza la formazione titolare senza il numero 37. Un’ipotesi a cui Inzaghi non vuole pensare oggi. Come riportato dal Corriere dello Sport odierno, la ritrovata titolarità a Pescara (e Lecce?) è prioritaria rispetto ai possibili sviluppi in direzione Parigi

DI NUOVO TITOLARE – La cattiva notizia per l’Inter riguarda Marcelo Brozovic (vedi articolo). Invece la buona notizia è tutta per Milan Skriniar, pronto a giocare dal 1′ in un’amichevole internazionale. Sebbene il calciomercato sia ancora aperto e quindi il difensore slovacco sempre a rischio cessione, Simone Inzaghi lo testerà in vista del debutto stagionale ufficiale. Skriniar ha ormai smaltito i postumi dell’infortunio e può tornare protagonista in maglia nerazzurra. Quanto al Paris Saint-Germain, come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, in caso di rilancio – con cifre importanti sul piatto – si potrebbe tornare a parlare concretamente del possibile addio in estate. Uno scenario che oggi può attendere. Anche per Inzaghi. Prove di nuova Inter a Pescara. Skriniar torna titolare in Inter-Villarreal con vista su Lecce-Inter, PSG permettendo…

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti