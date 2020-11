Skriniar torna col Real Madrid, Conte lo schiererà subito titolare?

Condividi questo articolo

Per la sfida col Real Madrid Conte riavrà a disposizione Milan Skriniar. Un’opzione per il ruolo di centrale di destra che permette al tecnico di scegliere.

RITORNO A DESTRA – Dopo lunga attesa, Milan Skriniar è finalmente risultato negativo al Coronavirus. Lo slovacco è quindi tornato in Italia e a disposizione di Conte. Un fatto da poco visto che il difensore è l’unica alternativa di ruolo a D’Ambrosio come centrale di destra. E anzi forse senza questo stop forzato si sarebbe imposto come titolare. Col Real Madrid il tecnico può scegliere: chi giocherà a destra?

RIPOSO COL PARMA – D’Ambrosio nell’ultimo periodo è stato costretto agli straordinari. Da Lazio-Inter, prima e ultima presenza di Skriniar ad oggi, per il numero 33 quattro gare consecutive da titolare tra campionato e Champions League. Col Parma per farlo rifiatare Conte ha schierato sulla destra de Vrij, nella posizione in cui gioca con l’Olanda. L’obiettivo era appunto averlo fresco per il big match col Real Madrid. Gara in cui Conte, come dicevamo, potrà finalmente scegliere. Secondo i suoi desiderata, non forzato dall’emergenza.

DUE OPZIONI – Per martedì le opzioni a destra sono due. D’Ambrosio riposato e Skriniar nuovamente disponibile. Oltre che voglioso di riprendersi il suo posto. Chiaramente Conte dovrà valutare le condizioni atletiche dello slovacco, ma a parte questo la scelta sarà tecnica. Dopo Lazio-Inter, datata 4 ottobre, il numero 37 potrebbe tornare in campo proprio nella serata di maggior spessore.