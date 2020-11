Skriniar torna ad allenarsi in gruppo! Titolare in...

Skriniar torna ad allenarsi in gruppo! Titolare in Real Madrid-Inter?

Condividi questo articolo

Milan Skriniar Atalanta-Inter

Milan Skriniar è tornato ad allenarsi in gruppo. L’Inter, attraverso i propri profili social, ha voluto dare il bentornato al difensore slovacco. In attesa di capire se sarà in campo nella delicata sfida di domani contro il Real Madrid

IN GRUPPO – Milan Skriniar è tornato a disposizione di Antonio Conte. Il difensore slovacco, infatti, sta svolgendo l’allenamento con il resto dei compagni. L’Inter ha voluto celebrare il ritorno del numero 37 nerazzurro attraverso l’account “Twitter”. Il calciatore è, quindi, pienamente recuperato. In attesa di capire se partirà titolare in Real Madrid-Inter, delicata sfida di Champions League in programma domani sera.