Skriniar si candida anche per Inter-Lione! Un obiettivo (salvo mercato) – CdS

Skriniar ieri ha segnato nell’allenamento congiunto contro la Pro Sesto (vedi highlights) e domani potrebbe giocare l’amichevole Inter-Lione. Il Corriere dello Sport traccia la roadmap per il pieno recupero del difensore, a patto che non tornino i rischi del mercato.

PROVE DI RIPRESA – Milan Skriniar ieri ha giocato i primi minuti stagionali, dopo l’infortunio di inizio giugno con la Slovacchia. Lo ha fatto nell’allenamento congiunto Inter-Pro Sesto e ha anche segnato il gol del definitivo 6-1, con un grande stacco di testa su cross di Raoul Bellanova. Skriniar non è ancora al 100%, ma sta migliorando la forma. Per Inter-Lione di domani a Cesena, stando al Corriere dello Sport, è previsto almeno uno spezzone di partita, nell’ambito di riportarlo alla condizione ideale. L’obiettivo è averlo al 100% per sabato 13 agosto, l’esordio in Serie A sul campo del Lecce. Sperando che, nel frattempo, Skriniar sia definitivamente uscito dal mercato.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti