Skriniar, turno di riposo in Inter-Torino: un rientro in difesa – TS

Nelle scelte di formazione di Simone Inzaghi per Inter-Torino, sono previsti dei cambi rispetto alla gara contro il Bayern Monaco. Anche e soprattutto in difesa. Oltre al rientro di Samir Handanovic, infatti, secondo Tuttosport dovrebbe restare a riposo Milan Skriniar.

NUOVO TERZETTO – Dopo il cambio nel finale della gara contro il Bayern Monaco, Milan Skriniar dovrebbe rimanere a riposo in Inter-Torino di questa sera (ore 18). Oltre all’assenza dello slovacco, in porta è previsto anche il ritorno di Samir Handanovic al posto di André Onana. Il terzetto difensivo sarà invece composto da Alessandro Bastoni a sinistra, dal rientrante Stefan de Vrij – partito dalla panchina nella gara in Champions League – e da Danilo D’Ambrosio che a destra prenderà il posto proprio di Milan Skriniar.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna