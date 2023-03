Skriniar recuperato ma non del tutto: le condizioni per Porto-Inter – Sky

Skriniar è in gruppo per Porto-Inter, ma ancora non al meglio. Il difensore slovacco, annuncia Sky Sport, è comunque a disposizione di Inzaghi per la partita delle ore 21.

IL RIENTRO – Milan Skriniar è da ieri in gruppo, ma in Porto-Inter di questa sera andrà soltanto in panchina. Lo afferma Matteo Barzaghi, in collegamento dall’esterno dell’Estadio do Dragao nell’ultima edizione di Sky Sport 24. Il difensore ha recuperato dal problema fisico che l’ha tenuto fuori da dopo l’andata (ha saltato Bologna, Lecce e Spezia), ma non è ancora al 100%. Per questo motivo al posto di Skriniar ci sarà Matteo Darmian terzo centrale, con Denzel Dumfries largo a destra a tutta fascia.