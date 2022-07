Skriniar recupera, convocato già contro il Lens? Inzaghi ha un dubbio – CdS

Mettendo un attimo da parte le questioni legate al mercato, la situazione oggi è che Milan Skriniar non partirà. Dopo il suo recupero, Simone Inzaghi ha un dubbio riguardo le amichevoli in arrivo.

VERSO IL RECUPERO – Milan Skriniar, proprio come Robin Gosens, nella giornata di ieri hanno svolto una parte di allenamento da soli e una con i compagni. Il difensore slovacco ora più che mai non sarà rischiato in vista dei prossimi impegni. Con il mercato in stand-by, Skriniar ora potrebbe seriamente restare e quindi sarà importante averlo al meglio per l’esordio in Serie A il 13 agosto contro il Lecce. Più probabile averlo a disposizione per l’amichevole di Cesena contro il Lione, ma non va esclusa al 100% una convocazione già sabato contro il Lens. Clinicamente però è guarito, ma non ancora in condizione ottimale.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti