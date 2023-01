Skriniar, la questione rinnovo non cambia il ruolo: nessun rischio – Sky

Confermata la presenza da titolare di Milan Skriniar in Inter-Empoli di lunedì sera. A riportarlo è Andrea Paventi, inviato per Sky Sport ad Appiano Gentile, secondo cui le ultime vicende legate al (mancato) rinnovo non avranno conseguenze sul suo ruolo in squadra

TITOLARITÀ CONFERMATA – Non è a rischio il ruolo di Milan Skriniar nell’Inter. Nonostante la questione legata al mancato rinnovo che lo vedrà raggiungere il PSG a zero a giugno. Secondo Andrea Paventi di Sky Sport, infatti, la professionalità dello slovacco non è messa in discussione e pertanto sarà regolarmente in campo da titolare lunedì sera contro l’Empoli a San Siro. Difficile, inoltre, vederlo partire già a gennaio. I nerazzurri infatti non vogliono privarsi di un giocatore importante come lui, visto che la squadra è ancora in corsa su tutti i fronti.