Skriniar, possibile sorpresa (non di formazione) per Inter-Milan – SI

Da SportItalia arrivano novità inaspettate riguardanti Milan Skriniar, un giocatore che non si vede da un po’ tra le file nerazzurre. Possibile sorpresa allora in occasione di Inter-Milan (vedi articolo).

SORPRESA − Milan Skriniar, assente dalle file dell’Inter da circa metà aprile, non è tornato a disposizione di Simone Inzaghi. Il difensore è infatti l’unico indisponibile, pur essendo tornato dopo settimane e settimane ad allenarsi oggi Appiano Gentile (vedi articolo). Dalla redazione di SportItalia, in ogni caso, fanno sapere che Skriniar con ogni probabilità sarà questa sera presente a San Siro per dimostrare vicinanza alla squadra. Per una partita importantissima e per una delle ultime volte, visto che poi andrà via a parametro zero per raggiungere il PSG.