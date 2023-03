Skriniar non ancora al meglio, rischia altra indisponibilità con l’Inter – SM

Milan Skriniar rischia di saltare la terza sfida consecutiva dopo Bologna e Lecce. Il difensore slovacco, secondo quanto riportato da Sportmediaset, è ancora lontano dalla migliore condizione e rischia di saltare anche la sfida contro lo Spezia.

ANCORA INDISPONIBILE – Prosegue il lavoro dell’Inter in vista della sfida contro lo Spezia in programma venerdì 10 marzo, dove Simone Inzaghi rischia di non recuperare proprio tutti i giocatori infortunati. Non ci sarà difatti Milan Skriniar, che ha saltato le ultime due partite di campionato causa lombalgia. La speranza è di averlo contro il Porto anche se il recupero appare delicato.

