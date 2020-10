Skriniar, niente Genoa-Inter? Il piano per il rientro in Italia del “rinchiuso”

Milan Skriniar Atalanta-Inter

Skriniar è da ormai più di due settimane in quarantena in Slovacchia, e resta un mistero sulle sue condizioni. A prescindere da Genoa-Inter, però, risulta esserci un piano della società per riportarlo in Italia: lo segnala il sito del giornalista Gianluca Di Marzio.

CE LA FA O NON CE LA FA? – L’aggiornamento sui positivi al Coronavirus, a quarantotto ore da Genoa-Inter, sembra dare poche possibilità a Milan Skriniar (vedi articolo). Il difensore si trova da quindici giorni in quarantena in Slovacchia, dopo essere risultato positivo. Al momento, purtroppo, non si è ancora negativizzato ed è “rinchiuso” in patria: ennesima dimostrazione di come la sosta per le nazionali di ottobre (così come quella di novembre) sia stata inutile oltre che rischiosa per la salute. Difficile che il difensore possa esserci sabato alle ore 18, anche perché non si è mai allenato col gruppo. Tuttavia, come segnalato dal sito del giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, la società si sta muovendo per riportare Skriniar in Italia. Nel caso in cui domani, quando ci sarà l’esito di nuovi test (così come per tutto il gruppo squadra, sperando che non ci siano nuovi contagi), lo slovacco dovesse essere ancora positivo inizierebbe a essere organizzato il rientro a Milano in sicurezza durante il weekend. La speranza, realistica, di rivedere Skriniar in campo è martedì contro lo Shakhtar Donetsk, più che in Genoa-Inter.