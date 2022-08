Skriniar ma non solo: in Inter-Pergolettese riflettori puntati su tre con vista Lecce – TS

Skriniar è pronto a riprendersi la maglia da titolare all’Inter. In attesa del debutto stagionale a Lecce in casa nerazzurra si lavora per gli ultimi test di pre-campionato. Come evidenziato dall’edizione odierna di Tuttosport, Inzaghi nelle prossime ore valuterà in particolare tre profili

ULTIME PROVE – Altra doppia seduta ad Appiano Gentile in programma. La prima tradizionale. E la seconda, prevista a partire dalle 18.30, sotto forma di allenamento congiunto con la Pergolettese (vedi informazioni). Tutti a disposizione per Simone Inzaghi, che concederà minutaggio a chiunque, schierando due formazioni diverse per tempo. Occhi puntati soprattutto su Milan Skriniar che – come ripreso da Tuttosport oggi in edicola – potrebbe partire titolare per la prima volta in questo pre-campionato. Insieme al difensore slovacco da monitorare anche Robin Gosens e Roberto Gagliardini, avendo ormai recupero dai rispettivi infortuni. L’Inter si prepara al debutto stagionale in casa del Lecce e gli ultimi test in programma serviranno non solo a Skriniar.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna