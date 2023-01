Skriniar il peggiore! Correa quasi come lui. Adesso sbaglia anche Onana: le pagelle

L’Inter perde contro l’Empoli dopo aver giocato per oltre un tempo in 10 dopo l’espulsione di Milan Skriniar, ma la squadra era compassata anche in undici. Joaquin Correa non sfrutta la chance da titolare, e sul gol subito sbaglia anche André Onana. Le pagelle dei nerazzurri secondo il Corriere dello Sport questa mattina in edicola.

LE PAGELLE – Tutta un’altra Inter rispetto quella vista cinque giorni prima in campo stravincere contro il Milan in Supercoppa Italiana. La squadra fatica subito dai primi minuti anche in undici contro undici, poi però Milan Skriniar ci mette del suo lasciando la squadra in dieci, non esattamente la partita giusta per farsi cacciare. Voto 4 per il difensore slovacco, anche ieri Capitano dell’Inter. Il peggiore in campo è proprio lui, anche se Joaquin Correa non si allontana più di tanto: 4,5 per l’argentino, titolare dopo tre mesi ma la sua prestazione è da non pervenuto. Inzaghi lo toglie per riequilibrare la squadra dopo l’espulsione. Sbaglia anche André Onana sul gol di Baldanzi, a quel punto la partita si mette in salita. Voto 5 per il camerunese, il tiro è centrale e facilmente leggibile. Matteo Darmian uno dei pochi positivi in campo insieme a Federico Dimarco (6 per entrambi): il primo è costretto a fare gli straordinari prima da esterno e poi nei tre dietro, ottima la chiusura in scivolata su Caputo. Il terzino, invece, sfiora il bis dopo il gol al Milan. Opaca la prestazione di Nicolò Barella, si innervosisce e si fa anche ammonire (salta la Cremonese): voto 5. Poco meglio Lautaro Martinez (5,5), ma ha poca lucidità e sbaglia un gol con il mancino. Entra bene Edin Dzeko che cerca il gol dopo qualche secondo dopo il su ingresso, il primo a provarci: voto 5,5.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona