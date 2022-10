Skriniar, futuro all’Inter resta in bilico. Ma contro il Barcellona altro segnale importante – CdS

Milan Skriniar ha vissuto l’ultima estate in bilico tra Inter e Paris Saint-Germain, accettando di essere la pedina pregiata da sacrificare per i conti della società. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il suo futuro resta in bilico, ma contro il Barcellona domani un altro segnale importante.

IN BILICO – Non un’estate facile per Milan Skriniar, che a un certo punto si era pure accordato con il Paris Saint-Germain, e alla fine fortunatamente non se n’è fatto nulla. Comprensibile la necessità di tempo per ricalibrarsi dopo un periodo turbolento. Il suo futuro all’Inter resta in bilico, ma la fascia di capitano che ha indossato all’andata a San Siro e che indosserà al Camp Nou, ha finito per responsabilizzarlo. Magari un segnale importante in vista di un possibile rinnovo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno