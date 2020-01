Skriniar fuori per un problema in Inter-Cagliari, il motivo e le condizioni

Skriniar ha lasciato il posto a Godin al 17’ di Inter-Cagliari (vedi articolo). Queste le condizioni del difensore slovacco, che è rientrato negli spogliatoi circa un quarto d’ora dopo.

SOSPIRO DI SOLLIEVO – Nulla di grave per Milan Skriniar. Il difensore al 17’ di Inter-Cagliari è stato sostituito da Diego Godin, dopo quello che all’apparenza sembrava un infortunio. Al quarto d’ora lo slovacco ha controllato palla sulla destra e, dopo aver la scaricata, ha brevemente parlato con Antonio Conte in panchina. Immediato il cambio e l’ingresso dell’uruguayano, ma non si tratta di un infortunio: per Skriniar semplice malessere dovuto a sindrome influenzale. Il difensore è rimasto circa un quarto d’ora in panchina e al 33’ è rientrato negli spogliatoi. Nessun problema fisico, solo l’influenza da curare in questi giorni: possibile che Skriniar sia già a disposizione per Inter-Fiorentina di mercoledì sera in Coppa Italia.