Skriniar (+1) fuori da Inter-Monaco non sul mercato. Ma tre partenti – SM

Skriniar non è fra i giocatori partiti stamattina dalla stazione di Rho Fiera direzione Ferrara per Inter-Monaco (vedi articolo). Come ribadisce Sport Mediaset, la principale motivazione non è il mercato a differenza di altri tre giocatori.

GLI ASSENTI – Come segnalato stamattina dalla nostra redazione, Milan Skriniar non è a Ferrara per l’amichevole Inter-Monaco. Per lui, così come per Andrea Pinamonti, la motivazione che riporta Sport Mediaset è la necessità di recuperare dai rispettivi infortuni: nessun “mistero” legato al mercato. Fra gli esclusi, invece, figurano tre giocatori che sembrano vicini a salutare. Sono i giovani Samuele Mulattieri ed Eddie Salcedo, per i quali è in vista un altro prestito. Alexis Sanchez, tornato ad Appiano Gentile mercoledì, sta trattando la buonuscita. Skriniar, così come Pinamonti, negli ultimi giorni ha lavorato a parte e Simone Inzaghi ha preferito non rischiarlo per Inter-Monaco.