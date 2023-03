Skriniar fuori per Inter-Juventus! Altri da valutare per domani da Inzaghi

Nella conferenza stampa in corso in questi minuti (vedi LIVE), Simone Inzaghi ha fornito le ultime sulle condizioni di Milan Skriniar in vista di Inter-Juventus di domani. Lo slovacco non sarà della partita, il che porta ad altre valutazioni per il tecnico:

ESCLUSO – Come trapelato anche nelle ultime ore, Milan Skriniar non sarà a disposizione per Inter-Juventus di domani. A confermarlo Simone Inzaghi, che in conferenza stampa ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del difensore. Restano altri giocatori da valutare nella rifinitura di oggi, ma le scelte in difesa sembrano ormai praticamente obbligate.