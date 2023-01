Skriniar, da Inter-Empoli seconda fase ma per ora non cambia molto

Skriniar è vicino all’uscita a parametro zero, direzione PSG (vedi articolo). Sul difensore Sky Sport parla di possibilità maggiori a fine stagione rispetto al 31 gennaio, ma nel frattempo da Inter-Empoli in poi si va sul classico.

NIENTE ESCLUSIONE – Non sembrano all’orizzonte variazioni di “status” per Milan Skriniar, a meno di partenza entro il 31 gennaio. Il difensore stasera giocherà per la prima volta dopo che si è capito che andrà al PSG, anziché rinnovare il contratto. Da Inter-Empoli sino a fine stagione, stando a Sky Sport, Simone Inzaghi continuerà a utilizzarlo come se niente fosse: stasera partirà titolare. Più facile vedere Skriniar al PSG da luglio, anziché ora.