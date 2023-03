Skriniar c’è ma Inzaghi non vuole rischiare: così in difesa contro il Porto – SM

Milan Skriniar stringe i denti e contro il Porto ci sarà, ma Simone Inzaghi non vuole correre alcun rischio. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il difensore potrebbe partire dalla panchina.

IN DIFESA – Assente nelle ultime due sfide dell’Inter per un problema alla schiena, Milan Skriniar è tornato a disposizione di Simone Inzaghi ed è partito con la squadra in vista dell’ottavo di finale di Champions League contro il Porto. Il difensore slovacco stringe i denti in vista della difficile trasferta in Portogallo, e si gioca una maglia da titolare dal 1′. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, però, in vantaggio dovrebbe esserci comunque Matteo Darmian, che fin qui ha sempre preso il suo posto in difesa salvo l’ultima sfida di campionato. Il tecnico nerazzurro non vuole correre nessun rischio senza forzare troppo il rientro di Skriniar, per questo motivo stando alle ultime notizie dovrebbe partire proprio l’italiano dietro e completare il reparto con Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. Sulla fascia destra torna Denzel Dumfries titolare.

Fonte: Sportmediaset