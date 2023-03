Skriniar atteso a Milano, niente Slovacchia! Ma non punta Inter-Fiorentina

Skriniar ha risposto alla convocazione della Slovacchia, ma ieri ha svolto una visita medica essendo ancora infortunato (vedi articolo). L’Inter, stando a Sport Mediaset, lo attende a breve ma non per la Fiorentina.

CONTINUA LA STRANEZZA – Milan Skriniar resta un rebus. Tolto il finale di Porto, il difensore non gioca con l’Inter da un mese lamentando una lombosciatalgia. Era rientrato in Champions League, poi si è tirato fuori dalla partita con la Juventus. Nonostante ciò, la Slovacchia ha regolarmente convocato Skriniar e il commissario tecnico (italiano) Francesco Calzona credeva che fosse pronto (vedi articolo). Così non sarà: Sport Mediaset fa sapere che domani il difensore è atteso a Milano. Sarà quindi valutato dallo staff medico dell’Inter, anche se non è scontato che torni contro la Fiorentina dopo la sosta. L’obiettivo reale di Skriniar è la doppia sfida col Benfica.