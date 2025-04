Skorupski infortunato, lascia Bologna-Napoli! Rischia anche l’Inter?

Problemi per Lucasz Skorupski nel corso di Bologna-Napoli. Il portiere polacco, infortunato, viene sostituito dopo pochi minuti. Ecco le sue condizioni a pochi giorni dalla gara contro l’Inter.

TEGOLA? – In campo alle ore 20.45, per la sfida che chiude la trentunesima giornata di Serie A, Bologna-Napoli. Nel corso della gara, intorno al ventesimo del primo tempo, Lucasz Skorupski si ferma, vittima di un infortunio. L’estremo difensore dei rossoblù, che ha subito da André-Frank Anguissa il gol del momentaneo svantaggio al 18′, è costretto ad uscire dopo pochi minuti. Vincenzo Italiano, al 25′, chiama in causa dalla panchina Federico Ravaglia per sostituire il suo titolare tra i pali. Mentre l’Inter si prepara alla sfida di Champions League di domani, lancia uno sguardo alla gara di campionato tra Bologna e Napoli.

Bologna-Napoli, Skorupski infortunato: ecco la situazione a due settimane dalla sfida con l’Inter

IL PUNTO – Ai nerazzurri, ovviamente, interessa il risultato sul fronte corsa scudetto, ma anche le novità in merito alle condizioni di Skorupski. Il portiere infortunato, infatti, potrebbe rischiare di saltare la gara contro l’Inter in programma tra circa quindici giorni, precisamente il 20 aprile (giorno di Pasqua). L’assenza di Skorupski sarebbe importante per il Bologna. L’estremo difensore polacco, che contro l’Inter si è sempre impegnato particolarmente a difesa dei pali rossoblù, quest’oggi è rimasto quasi inerme di fronte all’incursione in area di Anguissa. L’attaccante partenopeo, in occasione del gol, ha saltato senza alcuna difficoltà il portiere.