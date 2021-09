Skorupski: «Bologna, cambiato modo di difendere. Andiamo avanti così»

Lukasz Skorupski, portiere del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita in programma domani contro l’Inter.

DICHIARAZIONI – Queste le parole di Lukasz Skorupski, portiere del Bologna, nel corso della conferenza stampa in vista della partita di domani contro l’Inter parlando dell’importanza di non subire gol. «E’ molto importante per me non subire gol. Abbiamo cambiato modo di difendere e penso e credo che quest’anno subiremo meno gol, e soprattutto faremo clean sheet. E adesso quest’anno abbiamo un bel gruppo e ogni cosa che qualcuno di noi fa bene, ci carichiamo. Penso che andando così avanti così potremo fare qualcosa di buono e ci divertiremo».