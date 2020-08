Siviglia, primo allenamento in vista dell’Inter: report e programma

L’Inter di Conte venerdì alle 21 affronterà il Siviglia di Lopetegui nella finale di Europa League. Ecco come gli avversari dei nerazzurri si stanno preparando all’ultima partita stagionale

REPORT – Oggi si è svolta la prima sessione di allenamento di gruppo del Siviglia con la mente rivolta alla finale contro l’Inter. L’allenamento si è concluso in grande stile, con la disputa di una partita tra lo staff tecnico, ad eccezione di Julen Lopetegui (QUI le sue parole in vista della finale), conglieri e dipendenti del club che compongono la spedizione in Germania.

PROGRAMMA – Atmosfera rilassata e piena di risate con cui si è conclusa la fine di una sessione di lavoro al Paul Janes Stadion di Düsseldorf. Ocampos, nel frattempo, si è esercitato con il gruppo, che ha iniziato a lavorare con turni ed esercizi di transizione con la palla. Martedì pomeriggio, lo staff svolgerà un’attività di gruppo per la quale sono state prese tutte le misure sanitarie necessarie e verranno seguiti tutti i protocolli. Previsto un giro in barca per le acque del Reno dopodiché si riposeranno in attesa, domani mercoledì, di un nuovo allenamento.

Fonte: sevillafc.es