Siviglia-Inter, allenatori verso la conferma in blocco. Ocampos c’Ã¨ – Sky

Siviglia-Inter, allenatori verso la conferma in blocco. Ocampos c’è – Sky

Condividi questo articolo

Secondo quanto riporta Andrea Paventi, inviato di “Sky Sport” a Colonia, in vista di Siviglia-Inter di questa sera i due allenatori dovrebbero confermare in toto le loro formazioni titolari per la finale di Europa League.

DOPPIA CONFERMA – Non cambiano Antonio Conte e Julen Lopetegui. Siviglia-Inter, infatti, con ogni probabilità vedrà scendere in campo gli stessi uomini che hanno giocato le due semifinali contro Shakhtar Donetsk e Manchester United. Queste le parole di Andrea Paventi, inviato di “Sky Sport” a Colonia, dove questa sera andrà in scena la finale di Europa League: «Manteniamo le formazioni date questi giorni, con le conferme da parte di entrambe le squadre di chi ha giocato le due semifinali. Nell’Inter classico 3-5-2 con Handanovic in porta, Godin, de Vrij e Bastoni in difesa, D’Ambrosio e Young sugli esterni. In mezzo Brozovic, Gagliardini e Barella, davanti Lukaku e Lautaro Martinez, con la possibilità per gli altri di entrare in campo e fare bene. Per il Siviglia vale lo stesso, dovrebbe giocare Ocampos nel 4-3-3 di Lopetegui anche se non è al massimo della forma. Attenzione a Suso, alle geometrie di Banega e a Fernando e Jordan che sanno costruire e fare filtro a centrocampo. Ma occhio anche a Jesus Navas e Reguilón, che sulle fasce sanno come mettere in difficoltà i loro avversari».