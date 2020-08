Siviglia-Inter: la probabile formazione dell’Inter di Conte in finale di Europa League

Siviglia-Inter è in programma oggi a partire dalle ore 21.00. Partita valida per la finale di UEFA Europa League. Inutile dire qual è l’obiettivo nell’ultima uscita stagionale. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Oltre ai tre giocatori non iscritti in Lista UEFA (il terzo portiere Berni, l’esterno Asamoah e il centrocampista Vecino infortunato), non dovrebbe far parte della spedizione il centrocampista Agoumé, impegnato di recente con la Primavera in Youth League.

MODULO – Squadra che vince non si cambia. Così è deciso, salvo clamorosi stravolgimenti a poche ore dalla finale. Per Conte in questo periodo esista solo il 3-5-2 visto nelle ultime (con)vincenti uscite. Confermata in blocco l’Inter vista in tutta la fase finale della competizione.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Presenza storica per il capitano Handanovic in porta. In mezzo de Vrij con Godin sul centro-destra e Bastoni sul centro-sinistra. Tutto confermato dietro, altra panchina per Skriniar.

CENTROCAMPO – Non sembrano previste modifiche in mezzo. Spazio a D’Ambrosio sulla destra e Young a sinistra. Davanti alla difesa Brozovic con le mezzali Barella e Gagliardini ai lati. Si prospetta l’ennesima esclusione dal 1′ per Eriksen, che si candida per entrare nella ripresa.

ATTACCO – Nessun dubbio in avanti. A far coppia con Lukaku, in cerca di gol per un paio di record personali, ovviamente Lautaro Martinez. La vera novità più che positiva per Conte è la presenza in panchina di un recuperato Sanchez, che quindi potrebbe scendere in campo in caso di necessità.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà il Siviglia: Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Padelli; Ranocchia, Skriniar, Pirola; Biraghi, Candreva, Moses, Sensi, Borja Valero, Eriksen; Sanchez, Esposito.