Siviglia-Inter, il presidente Uefa Ceferin premierà le squadre di persona

L’ha reso noto la Uefa, in una nota di presentazione del match di Europa League Siviglia-Inter, in programma questa sera. Il presidente Ceferin premierà entrambe le squadre personalmente

ADRENALINA – Ufficializzato il protocollo di premiazione per la finale di Europa League Siviglia-Inter: “La cerimonia di premiazione si terrà dopo il fischio finale in campo. Il presidente UEFA Aleksander Ceferin consegnerà il trofeo alla squadra vincitrice e consegnerà le medaglie ai giocatori e allo staff di entrambe le squadre. La procedura della cerimonia dei trofei si conformerà con le autorità locali. Tutti i funzionari coinvolti nella presentazione del trofeo sono stati sottoposti a test COVID-19 e non saranno tenuti a indossare mascherine. Come già annunciato in vista delle finali delle competizioni UEFA per club giocate in Portogallo (UEFA Champions League), Germania (UEFA Europa League) e Spagna (UEFA Women’s Champions League), i vertici della UEFA e lo staff operativo in contatto con i giocatori e lo staff del club partecipante sono stati regolarmente testati durante tutto il torneo“.