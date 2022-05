Silvestri: «Contenti per aver messo in difficoltà l’Inter ma un po’ sfortunati»

Silvestri, ai microfoni ufficiali dell’Udinese, ha parlato della sconfitta contro l’Inter per 2-1. Secondo il portiere, la squadra friulana ha avuto anche una certa dose di sfortuna

SODDISFAZIONE − Le parole di Silvestri nel post Udinese-Inter: «Sono contento e orgoglioso. Oggi siamo stati un po’ sfortunati, ma al di là degli episodi abbiamo fatto una grandissima partita. C’è soddisfazione per aver messo in difficoltà una squadra che lotta per lo scudetto. Se non siamo contenti del risultato è segno di maturità. Queste gare è sempre un peccato perderle, non ci piace. Dopo aver giocato contro l’Inter, che perdendo oggi sarebbe stata fuori dai giochi, è un buon segno perché siamo consapevoli di chi siamo e di cosa facciamo in campo. Gol? Il primo è stato bello ma fortuito, il secondo lo sappiamo».