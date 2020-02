Siebert in Inter-Ludogorets lascia dubbi, ecco quali – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” boccia Siebert. L’arbitro di Inter-Ludogorets lascia dubbi sia sul gol dei bulgari che su un possibile rigore per i nerazzurri.

BOCCIATO – Non benissimo il tedesco Daniel Siebert, arbitro di Inter-Ludogorets, 7a partita di Europa League (ne ha anche due in Champions League). Ma la gara è talmente facile e priva di tensione che l’unica svista (più rigore che no su Moses) passa praticamente inosservata. Chiude con 14 falli (così, per rendere l’idea) e due ammoniti.

RIGORE POSSIBILE – Moses entra in area, supera un difensore del Ludogorets, poi viene affrontato Dyakou che sicuramente non colpisce il pallone e con il piede destro gli tocca il piede destro. Non un contatto netto, ma quello basta per sbilanciare il giocatore nerazzurro. Il VAR (Dankert, lo stesso di Napoli-Barcellona che con Brych in campo ha confezionato un bel pasticcio) controlla e si limita ad avallare, sbagliando.

GOL DUBBIO – In realtà, lascia grandi dubbi anche la rete del Ludogorets: Cauly per impossessarsi del pallone, spinge con decisione Godin (non particolarmente pronto, nell’occasione), pensando solo all’avversario e non al pallone, Siebert lo considera di spalla e dunque di gioco e lascia proseguire.