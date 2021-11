Sheriff-Inter, Vidal in vantaggio su Calhanoglu! Un ballottaggio – Sky

Sheriff-Inter è la sfida in programma stasera alle ore 21.00, valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Secondo quanto rivelato da Paventi, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, Inzaghi ha scelto Vidal a centrocampo (QUI le dichiarazioni del cileno). Di seguito le sue dichiarazioni

ULTIMI DUBBI – Sheriff-Inter è la sfida in programma stasera alle ore 21.00. Secondo Andrea Paventi, Simone Inzaghi non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi: «Dobbiamo aspettare la riunione tecnica perché Inzaghi anche stamattina si portava dietro un paio di dubbi. Parliamo di quello legato al terzo di sinistra in difesa, quindi o Bastoni o Dimarco. Sugli esterni è probabile vedere Darmian e Perisic. A centrocampo Vidal è favorito su Calhanoglu insieme a Barella e Brozovic. In attacco Dzeko e Lautaro Martinez dovrebbero giocare ma anche qui Inzaghi un piccolo dubbio ce l’aveva».

IMPORTANZA CRUCIALE – Paventi sottolinea poi quanto questa sfida sia fondamentale per i nerazzurri: «Se l’Inter non vuole trovarsi a scalare una montagna troppo alta, questa gara è da vincere. Sarebbero 3 punti importanti per giocarsi poi la qualificazione a San Siro con lo Shakhtar Donetsk. Non sarà semplice ma la squadra è molto motivata e attenta. Mi aspetto un’Inter che faccia la partita, poi vedremo il risultato».