Sheriff-Inter, tutto facile per Zwayer in controllo della partita: la moviola – CdS

Si corre tanto in Sheriff-Inter, l’arbitro Zwayer controlla la partita, dialoga bene con i giocatori e si trova sempre vicino alle azioni. Di seguito la pagella secondo il Corriere dello Sport.

LA MOVIOLA – Sheriff-Inter, tutto facile per l’arbitro Felix Zwayer che controlla la partita. L’arbitro gestisce bene, dialoga coi calciatori e si trova sempre molto vicino all’azione. Il tedesco commette un solo errore significativo: al 23′ Vidal porta via il pallone dai piedi di Thill e lancia il contropiede nerazzurrao, fermato per un fallo che non esiste. Inevitabili i gialli per Addo e Darmian. Nella ripresa invece sale l’agonismo e l’arbitro ne ammonisce 4: Cristiano, Skriniar, Kolosvos e Costanza: tutto corretto e voto 6 per l’arbitro.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Marota