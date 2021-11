Sheriff-Inter, tocca a Vidal. Dimarco nei tre dietro: la probabile formazione – CdS

Sheriff-Inter nella settimana più delicata della stagione che parte dal viaggio in Moldavia e termina col derby. Proprio per questo motivo Simone Inzaghi, come riportato dal Corriere dello Sport, oggi farà delle scelte anche in base alla sfida di domenica. Dentro Vidal e Dimarco.

LA PROBABILE – Sheriff-Inter, Simone Inzaghi conosce bene l’importanza di questa partita, ma anche della stracittadina di domenica sera contro il Milan, con l’obiettivo di ridurre il distacco in campionato. Una cosa alla volta, però, come ribadito dal tecnico in conferenza stampa. Il tecnico sceglierà l’undici migliore da mandare in campo questa sera, in relazione anche alla sfida di domenica: la scelta di Vidal va verso questo senso, favorito su Calhanoglu che sarà impiegato contro la sua ex squadra. Questo è solo uno dei tre ballottaggi di Inzaghi, che dovrebbe lanciare dal 1′ anche Federico Dimarco nei tre dietro, e scegliere Darmian sulla fascia destra. Idee chiare, invece, per il resto della formazione: pronto a tornare Stefan de Vrij al centro della difesa, così come Lautaro Martinez in copia con Edin Dzeko.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport – Ad.Anc./Ass

