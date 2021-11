Sheriff-Inter, Inzaghi insegue la seconda vittoria: decisiva la difesa – CdS

Sheriff-Inter, dal 2018 i nerazzurri non trovano la seconda vittoria consecutiva in Champions League, la difesa può fare la differenza.

CLEAN-SHEET – In Sheriff-Inter, Simone Inzaghi vuole conquistare la seconda vittoria consecutiva in Champions League, che per i nerazzurri non accade dal lontano 2018. Il fattore difesa, come riportato dal quotidiano romano, deve fare la differenza come successo nelle ultime partite (zero gol subiti contro Empoli e Udinese). Contro i moldavi, a San Siro, una punizione di Thill ha rischiato di complicare tutto. Questa sera l’obiettivo è quello di realizzare il terzo clean-sheet di fila: i nerazzurri nelle ultime quattro partite hanno preso gol solo su palla inattiva: il rigore di Dybala contro la Juventus e, appunto, la punizione contro lo Sheriff. Intanto la squadra è atterrata ieri alle 18, oggi la rifinitura.

Fonte: Ad.Anc/Ass

