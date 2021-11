Sheriff-Inter, Inzaghi con tutti i titolari. Anche Vidal ha ottime chance dal 1′ – CdS

Sheriff-Inter andrà in scena domani alle 20:45 in vista della quarta giornata di UEFA Champions League. Ecco le possibili scelte di Simone Inzaghi secondo il Corriere dello Sport.

LE SCELTE – Sheriff-Inter già decisiva per i nerazzurri per quanto riguarda un possibile passaggio del turno. La squadra allenata da Simone Inzaghi è costretta a vincere per mandare un segnale alla classifica. Per quanto riguarda le scelte in campo, invece, Inzaghi con tutti gli uomini a disposizione schiererà l’undici titolare, quindi rispetto la sfida contro l’Udinese si rivedranno Lautaro Martinez e Stefan de Vrij. A destra, invece, Darmian dovrebbe prendere il posto di Dumfries. A centrocampo, invece, ottime chance anche per Arturo Vidal dal 1′.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.