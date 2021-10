Shakhtar Donetsk non va oltre il pari: contro la Dinamo Kiev termina 0-0

L’ultima avversaria dell’Inter in Champions League, lo Shakhtar Donetsk ha pareggiato a reti inviolate contro la Dinamo Kiev. La squadra di De Zerbi resta a -3 dalla vetta

PARI E AMMONIZIONI − Lo Shakhtar Donetsk, dopo il pareggio in Champions League contro l’Inter, trova un altro pari, questa volta in campionato contro la Dinamo Kiev capolista. Match con poche emozioni a Kiev con l’unica vera palla-gol della partita che arriva al minuto 10′ del primo tempo con Carlos de Pena che da due passi trova il palo. Per il resto, tante scintille e ammonizioni (ben sei). La squadra di Roberto De Zerbi resta seconda in classifica a quota 23 punti, a -3 proprio dalla Dinamo.