Lo Shakhtar Donetsk è in Italia e ‘accoglie’ De Zerbi: «Benvenuto a casa!»

De Zerbi e il suo Shakhtar Donetsk sono atterrati a Milano e si preparano ad affrontare l’Inter nel prossimo turno di Champions League.

CI SIAMO! – Mercoledì a San Siro andrà in scena una sfida decisiva per il futuro europeo di Inter e Shakhtar Donetsk. Dopo il pareggio per 0-0 dell’andata e le due vittorie contro lo Sheriff, i nerazzurri di Simone Inzaghi sono saliti al secondo posto con sette punti alle spalle del Real Madrid. Gli ucraini sono invece ancora fermi a un punto, proprio quello ottenuto contro l’Inter. Come comunicato sui propri social, lo Shakhtar Donetsk è atterrato poco fa a Milano, pronto a dare battaglia ai padroni di casa. Per il tecnico Roberto De Zerbi è un ritorno in Italia: “Benvenuto a casa, Mister!”. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Fonte: Twitter – Shakhtar Donetsk