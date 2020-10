Shakhtar Donetsk-Inter, torna de Vrij dal 1′. Nuovo ruolo per Kolarov? – SM

Aleksandar Kolarov Inter-Pisa

Shakhtar Donetsk-Inter è alle porte. Antonio Conte, alla vigilia del match, pensa ai possibili undici da schierare per la sfida di Kiev, in programma domani alle 18:55. In difesa dovrebbe tornare Stefan de Vrij. Nuovo ruolo per Kolarov? Le ultime sulla probabile formazione da “SportMediaset”

IN CAMPO – Shakhtar Donetsk-Inter si avvicina. Antonio Conte non ha ancora sciolto tutti i dubbi di formazione. Al centro della difesa dovrebbe tornare De Vrij. Al suo fianco Bastoni e D’Ambrosio. A centrocampo dovrebbero agire Brozovic, Vidal e Barella. Sulle fasce pronto Hakimi sulla destra. A sinistra pronta una possibile novità: Kolarov potrebbe prendere il posto di Perisic dal 1′. In attacco pronti Lautaro Martinez e Romelu Lukaku