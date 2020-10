Shakhtar Donetsk-Inter 0-0, il tabellino della partita di Champions League

Shakhtar Donetsk-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-0. Questo il tabellino della partita valida per la seconda giornata del Gruppo B di Champions League 2020-2021.

ANCORA BLOCCATI – L’Inter proprio non riesce a vincere in Champions League. Contro uno Shakhtar Donetsk del tutto rinunciatario colleziona occasioni in serie nel primo tempo, ma si ferma a due traverse e al portiere Antoliy Trubin. Nella ripresa Lautaro Martinez si divora un gol a porta vuota e da lì succede pochissimo, per uno scialbo pareggio. E ora il girone si complica. Questo il tabellino di Shakhtar Donetsk-Inter.

SHAKHTAR DONETSK-INTER 0-0 – IL TABELLINO

Shakhtar Donetsk (4-1-4-1): Trubin; Dodò, Bondar, Khocholava (62′ Matviyenko), Kornienko; Maycon; Teté, Marlos (88′ Alan Patrick), Marcos Antonio, Solomon; Dentinho (15′ Taison).

In panchina: Shevchenko, Pyatov, Stepanenko, Vakula, Marquinhos Cipriano, Vitao, Bolbat, V’Yunnik, Sudakov.

Allenatore: Luis Castro

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio (79′ Darmian), de Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Vidal (79′ Eriksen), Young (85′ Pinamonti); Barella; Lukaku, Lautaro Martinez (72′ Perisic).

In panchina: Padelli, F. Stankovic, Kolarov, Ranocchia, Moretti, Nainggolan, Vezzoni, Bonfanti.

Allenatore: Antonio Conte

Arbitro: Georgi Kabakov della federazione bulgara (Margaritov – Valkov; Chinkov; VAR Zwayer; A. VAR Achmuller)

Ammoniti: Bastoni, Vidal (I)

Recupero: 2′ PT, 3′ ST