Shakhtar Donetsk-Inter: Sensi resta ancora in dubbio per Kiev – SM

Shakhtar Donetsk-Inter di domani si annuncia già fondamentale per i destini Champions League dei nerazzurri. Ancora diverse assenze per Antonio Conte, tra queste Stefano Sensi che è ancora in dubbio dopo l’ultimo problema muscolare

L’Inter torna domani in campo a Kiev per la trasferta contro lo Shakhtar Donetsk per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Antonio Conte deve fare ancora i conti con numerosi assenti, ma Stefano Sensi potrebbe uscire da questa lista. Secondo “Sport Mediaset” il centrocampista, assente nelle ultime partite per un fastidio muscolare, è ancora in dubbio e sarà valutato in queste ore ma potrebbe farcela ad essere almeno in panchina.