Shakhtar Donetsk-Inter, Sensi e Sanchez non ce la fanno: obiettivo Parma

Condividi questo articolo

Shakhtar Donetsk-Inter è la sfida in programma domani alle ore 18.55, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Secondo quanto rivelato da “sportmediaset.it”, Sensi e Sanchez sono rimasti a Milano

ASSENTI – Shakhtar Donetsk-Inter è la sfida in programma domani alle ore 18.55, valida per la seconda giornata del Gruppo B di Champions League. La squadra nerazzurra è partita per l’Ucraina (vedi articolo), ma senza Alexis Sanchez e Stefano Sensi. I due nerazzurri, entrambi alle prese con problemi muscolari, sono rimasti a Milano e non saranno della sfida. Antonio Conte spera di ritrovarli per la sfida di sabato contro il Parma, valida per la sesta giornata di Serie A.