Shakhtar Donetsk-Inter, le scelte di Conte: Darmian ok, out Kolarov?

Aleksandar Kolarov Inter-Pisa

Shakhtar Donetsk-Inter è una gara fondamentale per il destino del girone B di Champions League. Gli uomini di Antonio Conte arrivano a questa partita dopo una vittoria (non entusiasmante) contro il Genoa. Il tecnico ha recuperato diversi elementi negli ultimi giorni, ma ne ha anche persi alcuni altrettanto importanti (QUI i dettagli)

CONFERME – Potrebbe non sembrare così, ma Shakhtar Donetsk-Inter deciderà una grossa fetta di qualificazione, nell’economia del girone B di Champions League. I nerazzurri di Antonio Conte sono chiamati ad una grande prova per riscattare il pareggio di mercoledì contro il Borussia Monchengladbach. Per la gara di questa sera, il tecnico dovrebbe confermare la difesa che ha battuto il Genoa sabato scorso, sostituendo Andrea Ranocchia con Stefan de Vrij. Out Aleksandar Kolarov, confermato Alessandro Bastoni come difensore di sinistra.

RICAMBI E CERTEZZE – A centrocampo, Conte dovrebbe rilanciare Nicolò Barella al fianco di Arturo Vidal, ieri elogiato dal tecnico in conferenza. Sulla fascia destra, per Shakhtar Donetsk-Inter, si rivedrà Achraf Hakimi, che ha tanta voglia di riprendersi ciò che la Uefa gli ha tolto (vedi articolo). Sulla corsia opposta, Conte potrebbe schierare nuovamente Darmian, in un ottimo momento di forma, che darebbe riposo ad Ivan Perisic, messo sotto torchio nelle ultime uscite. Confermato anche Christian Eriksen sulla trequarti, alle spalle di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.